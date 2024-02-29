Представлен BYD Han Honor Edition 2024

BYD представила флагманский седан BYD Han Honor Edition 2024 модельного года, который доступен в трёх вариантах. Это полностью электрический Han EV, подключаемый гибрид Han DM-i и подключаемый гибрид Han DM-p с полным приводом, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Основными изменениями являются добавление нового системы автопилота DiPilot 100 ADAS в старшую комплектацию Han EV и обновление его до зарядки 620 В. Пиковая мощность зарядки увеличивается со 120 до 155 кВт. Новый Han EV теперь может заряжаться на 30-80% за 25 минут.

Стоимость BYD Han EV Honor Edition начинается с 25 000 долларов, что на 14% ниже, чем у предыдущей версии на момент запуска (29 100 долларов). Прошлогодние автомобили называли BYD Champion Edition. Интересно, что BYD ускоряет свой ежегодный цикл: версия Han 2023 года была выпущена в мае, а версия 2024 года - уже в феврале.

Запас хода составляет от 506 до 715 км, при этом старшая версия стоит 30 600 долларов. Габариты Han EV Honor Edition составляют 4995 х 1910 х 1495 мм при колесной базе 2920 мм. Старшая версия с двумя двигателями имеет суммарную мощность 380 кВт (510 л.с.) и пиковый крутящий момент 700 Нм. Она также оснащена различными датчиками, такими как радары 5-миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых радаров и 11 камер. Автомобиль оснащен чипом Horizon Journey 5 с вычислительной мощностью 128 TOPS.

Плагин-гибрид (PHEV) Han DM-i Honor Edition начинается от 23 600 долларов, что на 11% ниже, чем Han DM-i Champion Edition, выпущенная по цене 26 400 долларов в мае 2023 года. При этом машина была на 3900 долларов дешевле версии 2022 года.

В зависимости от комплектации одиночный электродвигатель имеет мощность 145 кВт (195 л.с.) или 162 кВт (217 л.с.) и соединяется с двигателем 1,5 л, который обеспечивает максимальную мощность 102 кВт. (137 л.с.).

Третья, полноприводная, гибридная версия стоит от 36 100 долларов, что на 4 200 долларов меньше, чем у Han DM-p Champion Edition, выпущенного в 2023 году. Максимальная мощность задней части составляет 200 кВт, а передней - 160 кВт, что обеспечивает общую мощность 360 кВт (496 л.с.) и пиковый крутящий момент 675 Нм. Они соединены с тем же 1,5-литровым ДВС.