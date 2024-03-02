Dongfeng выпустил новый бюджетный седан

Компания Dongfeng представил в Китае бюджетный седан Fengshen Yixuan. Как передает Day.Az, об этом сообщает "За рулем".

Модель Fengshen Yixuan отличается агрессивной и спортивной внешностью, которая не характерна для автомобилей в ее ценовом диапазоне. Она получил светодиодные фары, оранжевые акценты в интерьере и экстерьере, массивную радиаторную решётку и спойлер на крышке багажника. Дополняют образ тормозные суппорты яркого цвета. В салоне на центральной консоли установлен большой прямоугольный дисплей мультимедийной системы.

Автомобиль предлагается с двигателем объемом 1,5 л, который развивает мощность 125 л. с. Кроме того, машину можно купить с турбомотором с отдачей 197 л.с. Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Dongfeng Fengshen Yixuan стоит в Китае от 72 тыс. юаней (900 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

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