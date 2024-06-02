Гибридный седан Geely Emgrand обновился и подешевел на треть. На внутренний рынок вышел модернизированный бензин-электрический "бюджетник". Изменения из области оснащения и дизайна: характеристики силовой установки на основе 1,5-литрового турбомотора прежние. А вот прайс-лист изменился: базовая версия теперь стоит всего 90 тысяч юаней; седан 2022 модельного года продавали по цене от 130 тысяч юаней, передает Day.Az со ссылкой на Motor. Дисконт составил более 30 процентов!

Китайские журналисты назвывают соотношение цены/качества гибридного Geely Emgrand выдающимся: за 90 тысяч юаней (1,2 миллиона рублей) покупатель получит автомобиль длиной 4,7 метра со светодиодной оптикой, виртуальной "приборкой", медиасистемой с 12,3-дюймовым тачскрином, климат- и круиз-контролем и отделкой искусственной кожей. Заявленный расход бензина АИ-92 - менее четырех литров на 100 километров, а автономность составляет 1300 километров!

Впрочем, год назад китайские таксисты уличили Geely в несоответствии заявленных и реальных характеристик. Возможно, гибридную силовую установку всё-таки пришлось доработать, хотя официальные характеристики неизменны. Пиковая отдача - до 317 сил и 610 Нм, разгон 0-100 занимает 6,9 секунды, а на "чистой" электротяге седан проезжает до 100 километров благодаря тяговой батарее на 15,5 киловатт-часа.

Внешне обновлённый гибридный Geely Emgrand ещё сильнее отдалился от седана, знакомого россиянам: отличаются светотехника, капот, крышка багажинка, бамперы и передние крылья.

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