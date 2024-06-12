Еврокомиссия может ввести пошлины на импорт электромобилей из Китая

Еврокомиссия (ЕК) с 4 июля может ввести пошлины на импорт электромобилей из Китая, так как в ходе расследования выявила "несправедливое субсидирование". Об этом сообщила пресс-служба ЕК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В рамках продолжающегося расследования Еврокомиссия пришла к предварительному выводу, что цепочка создания стоимости аккумуляторных электромобилей (BEV) в Китае получает выгоду от несправедливого субсидирования, что создает угрозу экономического ущерба для производителей BEV в ЕС", - отмечается в заявлении ЕК.

В нем подчеркивается, что "Еврокомиссия обратилась к китайским властям, чтобы обсудить эти выводы и изучить возможные пути решения выявленных проблем в соответствии с требованиями ВТО". "В этом контексте Еврокомиссия предварительно раскрыла уровень предварительных компенсационных пошлин, которые она наложит на импорт аккумуляторных электромобилей из Китая. Если переговоры с китайскими властями не приведут к эффективному решению, эти предварительные компенсационные пошлины будут введены с 4 июля в качестве гарантии (в форме, которая будет определена таможней каждого государства-члена). Они будут взиматься только в том случае, если и когда будут введены окончательные пошлины", - добавила ЕК.

Еврокомиссия в сентябре прошлого года начала расследование в отношении китайских электромобилей.

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