General Motors показал новый броневик Chevrolet для Госдепа США. Подразделение GM Defense поделилось подробностями о модели Suburban Shield с заводской баллистической защитой. Внешне такой внедорожник напоминает обычный Chevrolet, но пресс-служба концерна уверяет, что спецтранспорт разработан с нуля, отличается интегрированной бронекапсулой, усиленным шасси и оригинальным рулевым управлением. Степень защиты не уточняется, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Помощник госсекретаря США по дипломатической безопасности Джентри Смит заявил журналистам, что успел опробовать прототип. Чиновник подчеркнул, что новый Chevrolet Suburban Shield лучше управляется, прекрасно тормозит, а в целом шасси более собранно и воспринимается устойчивым. Американец выразил надежду, что броневики GM Defense помогут "выполнить нашу миссию для надежного проведения внешней политики на самых сложных и опасных постах".

По традиции, броневики дипломатов США легко узнать по гигантским окантовкам стёкол, скрытым спецсигналам и шинам с высоким профилем. Известно, что внедорожник предложат в двух версиях: 1LT и 2LT. В первом случае речь идёт об обычном трёхрядном салоне, во втором - о капитанских креслах посередине и откидных лавках на "галёрке". Двигатели штатные: бензиновый атмосферный V8 6.2 или рядный шестицилиндровый турбодизель 3.0.

Броневики Chevrolet Suburban будут поставляться в Госдеп по контракту на сумму 300 миллионов долларов. Сколько машин сделают для дипломатов и силовиков не уточняется, однако зарубежные пуленепробиваемые автомобили такого сегмента стоят по меньшей мере 600 тысяч долларов. Нетрудно подсчитать, что контракт может включать до 500 спецмашин.