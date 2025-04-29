Представлен кросс-хэтч Kia K4, который заменит Ceed и Cerato. На автосалоне в Нью-Йорке дебютировала новая версия "четвёрки". Речь идёт о пятидверным варианте Kia K4 - семейства среднеразмерных моделей, которое на разных рынках заменит Cerato/Forte/Ceed/Proceed. Хэтчбек на 279 миллиметров короче одноимённого седана, хотя колёсная база идентична (2720 мм). По интерьеру и технике без откровений: Kia K4 максимально унифицированы, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Кросс-хэтч Kia K4 показали в топ-версии GT-Line со спортивным обвесом, нестандартным декором, более производительными тормозами и многорычажной задней подвеской. Базовые "четвёрки" окажутся проще: обычная балка сзади, профиль шин выше, контрастных зеркал нет. Однако механическая коробка передач пятидверке пока не положена.

В Северной Америке покупатели смогут выбирать между атмосферным мотором 2.0 (149 л.с., 179 Нм) с вариатором и турбомотором 1.6 (193 л.с., 264 Нм) с 8-ступенчатым автоматом. Оба двигателя бензиновые, привод передний. Хотя седан и хэтчбек Kia K4 смотрятся по-разному, до задней стойки кузова унифицированы. В салоне спереди отличий нет, а вот сзади седокам будет комфортнее за счёт увеличенного места над головой.

В США семейство K4 придёт на смену Cerato/Forte, но в Европе новинка может заменить другую линейку - Ceed/XCeed/Proceed. Таким образом, корейская марка пришла к числовым индексам для легковушек: "старшие" модели K7 и K8 давно в строю, на смену Rio приходит K3, а Optima уступила место K5.

За счёт расширенного набора базовых опций Kia K4 в пятидверном варианте может быть дороже четырёхдверки, которая стоит от 23 до 32 тысяч долларов. На рынок кросс-хэтч выйдет до конца года, и американские журналисты полагают, что дилеры получат машины в четвёртом квартале.