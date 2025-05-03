Гибридные модели Hyundai станут мощнее и экономичнее

Компания Hyundai представила новую гибридную систему. В ней используются два тяговых электромотора, что дает больше мощности и улучшает топливную экономичность. Новая гибридная установка может сочетаться с электрическим полным приводом. К тому же она поддерживает ряд новых технологий - например отдачу энергии с мощностью до 3,6 киловатта, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В гибридной системе нового поколения применяется ещё один тяговый электромотор P1, который берет на себя также функции стартер-генератора. Он и основой P2 интегрированы в корпус шестидиапазонного автомата, и такой сетап не только увеличивает мощность и снижает расход, но и делает переключения передач более плавными. В паре с модернизированной "турбочетверкой" 2.5 отдача будет 334 лошадиные силы и 460 Нм крутящего момента - на 19 и 9% больше, чем у обычного 2.5 T-GDi. При этом топливная эффективность улучшится на 45%.

Секрет экономичности кроется не только в новой компоновке, но и в цикле Аткинсона - с поздним закрытием впускных клапанов, что уменьшает фактическую компрессию при неизменном ходе поршня и степени сжатия. С двигателем 1.6 экономия будет только 4%, а крутящий момент вырастет с 367 до 380 Нм. В нагрузку с новой гибридной системе Hyundai разработала ряд технологий, среди которых электрический полный привод e-AWD и контроль тяги e-VMC 2.0, индивидуально регулирующий момент на переднем и заднем электромоторах.

В состав e-VMC 2.0 входит система подавления кренов e-Handling 2.0, помощник при объезде препятствий e-EHA 2.0 и система снижения вертикальных перемещений кузова e-Ride 2.0. Также гибриды получили режим Stay, в котором для питания климатической установки и мультимедиа при заглушенном ДВС используется высоковольтная батарея, поддержку двунаправленной зарядки V2L и "умную" рекуперацию. Новую силовую установку первым опробовал актуальный Palisade, а в будущем, причем с разными вариантами ДВС, такие системы начнут ставить на другие модели Hyundai и Kia.