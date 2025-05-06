Названы шесть серьезных неполадок китайских автодвигателей

Устанавливаемые на большинство китайских автомобилей 1,5-литровые турбомоторы рассчитаны не более, чем на 250 тыс. километров пробега автомобиля, что и отражает гарантия большинства машин.

Как передает Day.Az, об этом в беседе с "Газетой.Ru" сообщил руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко. При этом у китайских агрегатов проблемы проявляются даже в середине гарантийного цикла.

"На 100 тысячах километрах у 1,5-литровых китайских моторов зачастую выходят из строя датчики и катушки зажигания, появляются течи масла и запотевания. На 200 тысячах километров пробега высок риск повышенного расхода моторного масла, проблема в задубевших маслосъемных колпачках, также масло попадает в турбину", - поделился информацией эксперт.

При этом за счет чугунного блока китайские моторы считаются более надежными по сравнению тех европейских, которые делают из алюминия. У чугунных основ ниже риск перегрева и дольше сохраняется геометрическая целостность блока.

Китайские производители из маркетинговых соображений часто рекомендуют использовать для моторов бензин класса "АИ-92". Но это топливо более склонно к детонации, чем высокооктановый "АИ-95", что ведет к снижению мощности агрегата и срока службы.

Менять масло лучше всего один раз за 7 тысяч километров пробега. Стоит обратить внимание на его класс, поскольку малокубатурные моторы высокой мощности склонны к преждевременному воспламенению топлива на малых оборотах. Не все масла умеют бороться с этим явлением, подчеркнул Носко.