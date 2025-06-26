Автоэксперты рассказали о важности правильного хвата руля

Правильный хват руля - это не просто формальность, которой учат в автошколе. Это основа комфортного и безопасного вождения. От того, как водитель держит руль, зависит не только точность управления, но и усталость рук, реакция на дорожные ситуации и даже уверенность за рулём.

Как передает Day.Az, об этом пишет pravda.ru.

Женщина за рулём

Неверное положение рук может показаться удобным в моменте, но со временем приводит к перенапряжению, снижению контроля и риску допустить ошибку. А вот при правильном хвате движения становятся чёткими, руки меньше устают, а сам водитель - спокойнее.

Как держать руль правильно

Представь, что рулевое колесо - это циферблат часов. Самый рекомендуемый хват:

левая рука - на "десять часов",

правая - на "два часа".

Такое положение обеспечивает отличную симметрию, лёгкий доступ к любому сектору руля и равномерную нагрузку на обе руки. Особенно это удобно при быстрой реакции или активном маневрировании, например, в экстренной ситуации.

Второй вариант, который предпочитают многие водители:

левая рука - на "восемь часов",

правая - на "четыре часа".

Такой хват снижает напряжение в плечах и предплечьях. Он особенно комфортен в длительных поездках - руки не затекают, а движения остаются точными. Кроме того, такое расположение часто предпочтительнее при наличии подушек безопасности: оно снижает риск получения травм при их срабатывании.

Почему это важно

При правильном хвате руки находятся в положении, при котором усилия при поворотах минимальны. Автомобилист быстрее реагирует, точнее выполняет манёвры, чувствует руль как продолжение собственных движений. В результате - меньше усталости, меньше раздражения, больше контроля.

И что самое главное: правильный хват руля снижает риск попасть в опасную ситуацию. Потому что контроль - это не абстрактная величина, а очень конкретная вещь, зависящая от твоих рук, их положения и уверенности в каждом движении.