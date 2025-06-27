Известный механик назвал самый надежный в мире подержанный автомобиль

Опытный механик порекомендовал 20-летний подержанный автомобиль как один из самых надежных транспортных средств, которые можно купить.

Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Express.

Пол Лукас сказал, что Ford Focus Mk1 - это разумная покупка подержанного автомобиля из-за его простоты и надежности. Он рассказал, что купил один из автомобилей за 15 лет назад, и он ни разу не ошибся благодаря его тщательному уходу.

"Для меня 20-летний Ford Focus Mk1 объемом 1,6 литра - это вершина надежности. Он был разработан до того, как появились все ненужные навороты, и даже позволяет заводить машину настоящим ключом, а не нажимать кнопку. Я купил свой 15 лет назад и не жалею", - заявил он.

Отмечается, что Пол - не единственный механик и эксперт по автомобилям, который в последние месяцы высказывался о подержанных автомобилях. Поскольку стоимость жизни растет, все больше людей отправляются на рынок подержанных автомобилей вместо того, чтобы покупать новые. Некоторые люди даже приняли решение купить подержанный электромобиль, но многие все еще колеблются.

Джефф Вонг, контролер подержанных автомобилей в Porsche Centre Bristol, объяснил, что клиенты все еще настороженно относятся к вопросам о состоянии аккумулятора. Он сказал: