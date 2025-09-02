Названы шесть причин, из-за которых сгорит автомобиль

Пожар в автомобиле может произойти из-за проблем с проводкой, утечки технических жидкостей или попадания под капот травы, сообщил "Газете.Ru" директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов, передает Day.Az.

"Часто причиной пожара в автомобиле становится проблема с электрикой. Вследствие износа проводки, установки предохранителя большего номинала или некорректного подключения дополнительного электрооборудования возможно оплавление изоляции и возгорание машины", - сказал Тимашов.

К пожарам ведет и утечка горючих жидкостей, таких как бензин и масло. Это происходит из-за разгерметизации магистралей и уплотнителей, в том числе, после ДТП. В таком случае любая искра может привести к возникновению открытого огня, отметил эксперт.

Еще одна причина - попадание инородных предметов в подкапотное пространство. Например, если автомобиль долго стоял, птицы могут свить гнездо на двигателе, которое воспламенится после прогрева агрегата. Например, такая история, как утверждалось произошла с автомобилем GAC GS5 летом 2024 года.

Кроме того, машина может загореться на стоянке с высокой сухой травой, если произойдет контакт с раскаленным катализатором, сказал Тимашов. Трава также может набиться под защиту картера силового агрегата, если ехать по полю.

Стоит обращать внимание на пятна жидкостей под автомобилем и сильный запах бензина в салоне, предупредил автоэксперт.