Netanyahunun Bakıya səfər tarixi açıqlandı

İsrail Baş naziri Benyamin Netanyahu Azərbaycana mayın 8-də səfər edəcək. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı öz mənbələrinə istinadən "The Times of Israel" yayıb. Xatırladaq ki, "The Times of Israel" bundan əvvəl Netanyahunun Azərbaycana gözlənilən səfərinin mayın ilk yarısında baş tutacağını yazmışdı.