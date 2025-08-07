Türkiyə Superliqasında ən dəyərli klub AÇIQLANDI

Türkiyə Superliqasında heyətinin dəyəri ən yüksək olan klub bəlli olub.

Milli.Az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, sözügedən komanda "Qalatasaray"dır.

"Cim-bom"un heyətinin ümumi dəyəri 311.28 milyon avrodur.

İkinci pillədəki "Fənərbağça"nın dəyəri 266.85 milyon avro, "Beşiktaş" isə dəyəri 142.50 milyon avroluq dəyərlə üçüncü pilləni tutur.

"Trabzonspor" əsas rəqiblərindən xeyli geri qalıb: 79 milyon avro.

Türkiyə Superliqasında çıxış edən futbolçuların ümumi dəyərinin 1.18 milyard avro olduğu bildirilib.