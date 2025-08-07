https://news.day.az/azerinews/1772591.html Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ-a işgüzar səfərə gəlib - FOTO - VİDEO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) Prezidenti Donald Trampın dəvəti ilə Vaşinqtona işgüzar səfərə gəlib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, dövlətimizin başçısını "Joint Base Andrews" hərbi hava bazasında rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
