Kənd qeydiyyatında olan uşaqlar şəhərdəki məktəblərdə təhsil ala bilərmi?
Kənd qeydiyyatında olan uşaqları şəhərdəki məktəblərə qoymaq mümkündür.
Day.Az xəbər verir ki, bunu MÜTDA-nın Ümumi təhsilin təşkil şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Aidə Əsgərli MÜTDA-nın canlı yayımında deyib.
O bildirib ki, indiki halda bu proses sərbəst qaydada həyata keçirilir.
Xəbər yenilənəcək
