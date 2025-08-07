Kənd qeydiyyatında olan uşaqlar şəhərdəki məktəblərdə təhsil ala bilərmi?

Kənd qeydiyyatında olan uşaqları şəhərdəki məktəblərə qoymaq mümkündür.

Day.Az xəbər verir ki, bunu MÜTDA-nın Ümumi təhsilin təşkil şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Aidə Əsgərli MÜTDA-nın canlı yayımında deyib.

O bildirib ki, indiki halda bu proses sərbəst qaydada həyata keçirilir.

