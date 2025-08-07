https://news.day.az/azerinews/1772611.html Azərbaycanlı aparıcının Mayamidəki yeni lüks MƏNZİLİ - VİDEO Uzun müddətdir Amerikada yaşayan azərbaycanlı aparıcı Günel Hümbətova Mayamidəki yeni lüks mənzilindən video yayıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, evinin eyvanından olan mənzərənin görüntülərini paylaşıb. Cazibədar aparıcı yeni mənzilini daha çox bəyəndiyini etiraf edib.
