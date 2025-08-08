Sürücülərin NƏZƏRİNƏ: Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan sərhədi avtomobil yolunda əsaslı təmir işləri aparılır - FOTO
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən "Böyük İpək yolu"nun tərkib hissəsi olan M2 Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunda təmir işləri aparılır.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, əsaslı təmir işləri M2 magistralının 15-117 km-lik hissəsini əhatə edir.
Məlumata görə, hazırda təmir işləri yolun 97.7-cikm-dən 104.5-ci km-dək olan hissəsi üzrə icra olunur. Bu çərçivədə zəruri yerlərdə qazma və dolğu işləri aparılmaqla yeni torpaq yatağının inşası, deformasiyaya uğramış köhnə asfalt-beton örtüyünün üst qatının frezlənərək kənara daşınması işləri yerinə yetirilir. Texnoloji ardıcıllığa uyğun olaraq, daha sonra aşınma
qatı olmaqla yeni asfalt-beton örtüyünün döşənməsi və hərəkətinnormal təşkili üçün üfüqi nişanlanma xətlərinin çəkilməsi işləri aparılacaq.
Sonda qeyd edilib ki, yenidənqurma işləri "İnşaat Norma və Qaydaları"na uyğun şəkildə, tərtib olunmuş qrafiklə sürətlə və keyfiyyətlə aparılır. Tikintinin tərtib olunmuş qrafikə uyğun zamanda yekunlaşdırılması üçün əraziyə lazımi sayda qüvvə cəlb edilib.
