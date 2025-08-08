https://news.day.az/azerinews/1772872.html Donald Tramp növbəti dəfə Prezident İlham Əliyevin çıxışı ilə bağlı paylaşım edib - VİDEO ABŞ Prezidenti Donald Tramp növbəti dəfə "Truth Social" platformasındakı səhifəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin III Şuşa Qlobal Media Forumunda çıxışı ilə bağlı paylaşım edib. Trend paylaşımı təqdim edir:
