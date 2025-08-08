Donald Tramp növbəti dəfə Prezident İlham Əliyevin çıxışı ilə bağlı paylaşım edib

ABŞ Prezidenti Donald Tramp növbəti dəfə "Truth Social" platformasındakı səhifəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin III Şuşa Qlobal Media Forumunda çıxışı ilə bağlı paylaşım edib.

Trend paylaşımı təqdim edir: