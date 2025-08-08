Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhə çox güvənirəm

Azərbaycan ilə Ermənistan arasında davamlı sülhə çox güvənirəm.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp jurnalistin "Azərbaycan ilə Ermənistan arasında davamlı sülhə nə qədər əminsiniz" sualına cavabında deyib.

"Çox güvənirəm", - deyə o bildirib.