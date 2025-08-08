https://news.day.az/azerinews/1772876.html Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhə çox güvənirəm - Donald Tramp Azərbaycan ilə Ermənistan arasında davamlı sülhə çox güvənirəm. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp jurnalistin "Azərbaycan ilə Ermənistan arasında davamlı sülhə nə qədər əminsiniz" sualına cavabında deyib. "Çox güvənirəm", - deyə o bildirib.
Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhə çox güvənirəm - Donald Tramp
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında davamlı sülhə çox güvənirəm.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp jurnalistin "Azərbaycan ilə Ermənistan arasında davamlı sülhə nə qədər əminsiniz" sualına cavabında deyib.
"Çox güvənirəm", - deyə o bildirib.
