https://news.day.az/azerinews/1772927.html Prezident İlham Əliyev: Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasında gələcək əməkdaşlıq istiqamətləri açıq-aydın təsbit edilib Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasında gələcək əməkdaşlıq istiqamətləri açıq aydın təsbit edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda Azərbaycan mətbuatına müsahibəsində deyib.
Dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki, bunlar qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu, energetika, nəqliyyat bağlantıları, tranzit, təhlükəsizlik, süni intellekt, müdafiə sənayesi, müdafiə sahəsində əməkdaşlıq və digər məsələləri ehtiva edir.
