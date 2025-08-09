Prezident İlham Əliyev: ABŞ ilə strateji əməkdaşlıq formatına başlamağımız tarixi hadisədir

Hesab edirəm ki, artıq ABŞ ilə strateji əməkdaşlıq formatına başlamağımız tarixi hadisədir.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda Azərbaycan mətbuatına müsahibəsində deyib.

Səfərin nəticələrindən çox məmnun qaldığını vurğulayan dövlətimizin başçısı əlavə edib: "Əminəm ki, bu səfərin konkret nəticələri yaxın gələcəkdə özünü büruzə verəcək".