Prezident İlham Əliyev: ABŞ ilə strateji əməkdaşlıq formatına başlamağımız tarixi hadisədir

https://news.day.az/azerinews/1772933.html
Hesab edirəm ki, artıq ABŞ ilə strateji əməkdaşlıq formatına başlamağımız tarixi hadisədir.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda Azərbaycan mətbuatına müsahibəsində deyib.
Səfərin nəticələrindən çox məmnun qaldığını vurğulayan dövlətimizin başçısı əlavə edib: "Əminəm ki, bu səfərin konkret nəticələri yaxın gələcəkdə özünü büruzə verəcək".
