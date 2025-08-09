https://news.day.az/azerinews/1772945.html Prezident İlham Əliyev: ABŞ-ın “EXIM Bank”ı ilə maliyyə məsələləri müzakirə olunur ABŞ-ın "EXIM Bank"ı (İxrac - İdxal Bankı) ilə resurslara aid layihələrlə bağlı müəyyən maliyyə məsələləri müzakirə olunur. İnfrastruktur, nəqliyyat, həmin o resursların nəqli ilə bağlı bir sıra məsələlər və planlar var.
ABŞ-ın "EXIM Bank"ı (İxrac - İdxal Bankı) ilə resurslara aid layihələrlə bağlı müəyyən maliyyə məsələləri müzakirə olunur. İnfrastruktur, nəqliyyat, həmin o resursların nəqli ilə bağlı bir sıra məsələlər və planlar var.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda Azərbaycan mətbuatına müsahibəsində deyib.
"Enerji bizim əməkdaşlığımızın əsas məsələlərindən, əsas mətləblərdən biri olacaq", - deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb.
