https://news.day.az/azerinews/1772948.html Prezident İlham Əliyev: Hazırda Azərbaycan təbii qazı NATO-nun üzvü olan 10 ölkəyə tədarük edilir Hazırda Azərbaycan təbii qazı NATO-nun 10 üzvünə - ABŞ-ın 10 müttəfiqinə çatdırılır. Bizim qaz tədarükümüz 14 ölkəni əhatə edir. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda Azərbaycan mətbuatına müsahibəsində deyib.
Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın qaz təchizatı baxımından dünyada lider ölkələrdən biri olduğunu bildirib.
