Prezident İlham Əliyev: Biz bu gün, həqiqətən də tarixi bir günə şahidlik edirik

Biz bu gün, həqiqətən də təhlükəsizlik, sabitlik, Cənubi Qafqazda sülh, iqtisadi imkanlar, sərmayələr, enerji təhlükəsizliyi və sıra digər mövzular üzrə tarixi bir günə şahidlik edirik.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda Azərbaycan mətbuatına müsahibəsində deyib.

