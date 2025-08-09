https://news.day.az/azerinews/1772950.html Prezident İlham Əliyev: Biz bu gün, həqiqətən də tarixi bir günə şahidlik edirik Biz bu gün, həqiqətən də təhlükəsizlik, sabitlik, Cənubi Qafqazda sülh, iqtisadi imkanlar, sərmayələr, enerji təhlükəsizliyi və sıra digər mövzular üzrə tarixi bir günə şahidlik edirik. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda Azərbaycan mətbuatına müsahibəsində deyib.
Prezident İlham Əliyev: Biz bu gün, həqiqətən də tarixi bir günə şahidlik edirik
Biz bu gün, həqiqətən də təhlükəsizlik, sabitlik, Cənubi Qafqazda sülh, iqtisadi imkanlar, sərmayələr, enerji təhlükəsizliyi və sıra digər mövzular üzrə tarixi bir günə şahidlik edirik.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda Azərbaycan mətbuatına müsahibəsində deyib.
Xəbər yenilənəcək
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре