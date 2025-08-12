https://news.day.az/azerinews/1773673.html Hicran Hüseynova “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM Hicran Hüseynova "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında xidmətlərinə görə Hicran Kamran qızı Hüseynova 1-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif edilib.
Hicran Hüseynova “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM
Hicran Hüseynova "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında xidmətlərinə görə Hicran Kamran qızı Hüseynova 1-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре