Donald Tramp Prezident İlham Əliyev və Nikol Paşinyanla görüşündən görüntüləri paylaşıb

ABŞ Prezidenti Donald Tramp İnstaqram səhifəsində Prezident İlham Əliyev və Baş nazir Nikol Paşinyanla Ağ Evdə görüşündən görüntülər paylaşıb.

Day.Az həmin kadrlar təqdim edir: