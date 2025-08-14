https://news.day.az/azerinews/1774053.html Ədliyyə Nazirliyinə yeni hüquq verildi - FƏRMAN Azərbaycanda məhv edilməsi nəzərdə tutulan narkotik vasitələrdən Ədliyyə Nazirliyi kinoloji xidməti tərəfindən narkotik vasitələrin axtarışı üzrə aparılan təlimlərdə də istifadə olunacaq.
Ədliyyə Nazirliyinə yeni hüquq verildi - FƏRMAN
Azərbaycanda məhv edilməsi nəzərdə tutulan narkotik vasitələrdən Ədliyyə Nazirliyi kinoloji xidməti tərəfindən narkotik vasitələrin axtarışı üzrə aparılan təlimlərdə də istifadə olunacaq.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Fərmanla "Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının dövriyyəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Fərmana edilən dəyişiklikdə əksini tapıb.
Xəbər yenilənəcək
