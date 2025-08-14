https://news.day.az/azerinews/1774088.html “Zirə” məşqçisi ilə yollarını ayırıb "Zirə" komandasında ayrılıq yaşanıb. Klubdan Trend-ə verilən məlumata görə, məşqçi Eltun Yaqublu ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib. O, 2020-ci ildən Bakı təmsilçisində çalışırdı.
“Zirə” məşqçisi ilə yollarını ayırıb
"Zirə" komandasında ayrılıq yaşanıb.
Klubdan Trend-ə verilən məlumata görə, məşqçi Eltun Yaqublu ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib.
O, 2020-ci ildən Bakı təmsilçisində çalışırdı.
