“Zirə” məşqçisi ilə yollarını ayırıb

"Zirə" komandasında ayrılıq yaşanıb.

Klubdan Trend-ə verilən məlumata görə, məşqçi Eltun Yaqublu ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib.

 

O, 2020-ci ildən Bakı təmsilçisində çalışırdı.