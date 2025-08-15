Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan ilə Konqo arasında münasibətlərin yüksələn xətt üzrə inkişaf etməsi məmnunluq doğurur
Prezident İlham Əliyev Konqo Respublikasının müstəqilliyinin 65-ci ildönümü münasibətilə bu ölkənin dövlət başçısı Deni Sassu-Nqessoya təbrik məktubu göndərib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı təbrik məktubunda qeyd edib: "Azərbaycan ilə Konqo arasında münasibətlərin yüksələn xətt üzrə inkişaf etməsi və yeni məzmunla zənginləşməsi məmnunluq doğurur. Sizin keçən il ölkəmizə iki səfəriniz əməkdaşlığımızın genişlənməsinə əhəmiyyətli təkan vermişdir.
Hazırda Azərbaycan ilə Konqo arasında formalaşmış dostluq münasibətləri siyasi, iqtisadi, humanitar və digər sahələrdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımızın inkişaf etdirilməsi üçün əlverişli zəmin və imkanlar yaratmışdır.
Əminəm ki, Azərbaycan-Konqo əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi, ikitərəfli və çoxtərəfli əsasda əməkdaşlığımızın dərinləşməsi istiqamətində bundan sonra da birgə səylər göstərəcəyik".
Prezident İlham Əliyev bu bayram günündə Prezident Deni Sassu-Nqessoya möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərində uğurlar, Konqo xalqına isə daim əmin-amanlıq və rifah diləyib.
