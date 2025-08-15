https://news.day.az/azerinews/1774235.html Rusiyada Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Komissiyanın iclası keçiriləcək Gələn həftə Rusiyada Azərbaycan və Rusiya arasında iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti iclası keçiriləcək. Trend bu barədə etibarlı mənbələrdən məlumat əldə edib.
Rusiyada Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Komissiyanın iclası keçiriləcək
Gələn həftə Rusiyada Azərbaycan və Rusiya arasında iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti iclası keçiriləcək.
Trend bu barədə etibarlı mənbələrdən məlumat əldə edib.
Qeyd edək ki, Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın həmsədrləri - Rusiya Federasiyası Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk və Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayevdir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре