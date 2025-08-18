Günün qoroskopu: Daxili sükunətə ehtiyacınız var
Day.Az dünyanın nüfuzlu və məşhur ulduz falları portalları "Horoscope" və "Astrology"yə istinadən bu günün qoroskopunu təqdim edir.
Həyat, bu səhər sanki nəfəsini tutaraq gözləyir. Səmanın dərin qatlarında planetlər yavaş-yavaş yer dəyişdirir, lakin bu səssizlikdə də bir müdriklik, bir xəbərdarlıq gizlidir. 18 avqust - ruhun dərinliklərindən çıxan ehtirasların, keçmişlə bu gün arasında gedib-gələn xatirələrin və gözlənilməz təsadüflərin günü olacaq. Emosiyalar sanki havada rəqs edir, düşüncələr bir dəfə də olsa ürəyin səsini dinləməyi tələb edir.
Bugünkü enerjilər sizi daxili dəyişikliklərə, iç dünyanızı yenidən kəşf etməyə çağırır. Hər bir planet sanki pıçıltı ilə bir şey söyləyir - ya sizi qorumaq, ya da sınağa çəkmək üçün. Bu səssiz səma diliylə danışan bir gündür.
Planetlərin yerləşməsi və koordinatları:
-
Günəş - Xərçəng bürcündə, 25°
-
Ay - Qoç bürcündə, 3°
-
Merkuri - Şir bürcündə, 7°
-
Venera - Şir bürcündə, 12°
-
Mars - Əkizlər bürcündə, 18°
-
Yupiter - Əkizlər bürcündə, 13°
-
Saturn - Balıqlar bürcündə, 18° (retrograd)
-
Uran - Buğa bürcündə, 26°
-
Neptun - Balıqlar bürcündə, 29° (retrograd)
-
Pluton - Oğlaq bürcündə, 1° (retrograd)
Bu planetar mozaika sizin hər bir addımınızı müşahidə edir. İndi isə gəlin hər bürc üçün bu enerjilərin necə təzahür etdiyinə baxaq.
Qoç
- Bu gün sanki həyat sizi oyatmaq istəyir. Ayın sizin bürcünüzdə olması sizi emosional və enerjili edəcək. Duyğular coşacaq, amma düşüncələr qarışıq ola bilər. Özünüzü müdafiə etmək istəyəcəksiniz, lakin hər cavab sükutda deyil, anlayışda gizlidir.
Sağlamlıq: Baş ağrıları və təzyiq dəyişikliklərinə diqqət yetirin. Bol su və nəfəs məşqləri sizə yardım edəcək.
Maliyyə: Qərarsızlıq sizi riskə ata bilər. Bu gün böyük maliyyə qərarlarından çəkinin.
Buğa
- Daxili sükunətə ehtiyacınız var. Uran sizi dəyişməyə məcbur edir, amma siz hələ köhnə təməl dəyərlərlə bağlısınız. Bugün sadəcə dinləyin - özünüzü, sevdiklərinizi, təbiəti. Cavablar sakitlikdə gələcək.
Sağlamlıq: Boğaz və boyun hissəsində gərginlik yarana bilər. Səsinizi qoruyun.
Maliyyə: Gözlənilməz xərclər ola bilər. Ancaq bu sizi qorxutmasın - uzunmüddətli düşünün.
Əkizlər
- Mars və Yupiter sizi hərəkətə gətirir. Sözləriniz güclü olacaq. Yaxınlarınızla olan söhbətlərdə təsirli ola bilərsiniz, amma diqqət edin - həddindən artıq danışmaq sizi yora bilər.
Sağlamlıq: Sinir sistemi həssasdır. Əsəblərinizi qorumaq üçün musiqiyə və meditasiyaya vaxt ayırın.
Maliyyə: Sərfəli təkliflər ortaya çıxa bilər. Lakin detalları diqqətlə yoxlayın.
Xərçəng
- Günəş sizin bürcünüzdədir və sizi parıldadır. Bu gün duyğularınız zirvədə olacaq. Ailə, keçmiş, köhnə xatirələr sizi bir az nostaljik edə bilər. Amma bu keçmişin ağırlığı deyil - köklərinizə qayıdışdır.
Sağlamlıq: Həssas mədə və həzmsizlik ola bilər. Qidalanmanıza fikir verin.
Maliyyə: Ehtiyatlı olun. Emosional qərarlar maliyyə zərərinə səbəb ola bilər.
Şir
- Merkuri və Veneranın sizin bürcünüzdə olması sizi cazibədar və ifadəli edir. Diqqət sizin üzərinizdədir. Sevgi həyatınızda yeni bir səhifə aça bilər, ya da özünüzlə barışmaq üçün fürsət yaranacaq.
Sağlamlıq: Ürək və bel nahiyəsinə diqqət yetirin. İstirahət etməyi unutmayın.
Maliyyə: İstedadlarınızdan gəlir əldə etmək üçün uyğun gündür. Qorxmadan irəli gedin.
Qız
- Sizin üçün analiz və səbir günü. Bir çox insan sizə məsləhət üçün müraciət edə bilər. Ruhunuzda bir növ mühakimə gücü yaranacaq. Lakin özünüzə qarşı sərt olmayın - həm də özünüzə anlayış göstərin.
Sağlamlıq: Həddindən artıq tənqidçi yanaşma stres yarada bilər. Bədəninizi rahat buraxın.
Maliyyə: Maliyyə planlaması üçün əla gündür. Gələcəyin təməllərini bu gün atın.
Tərəzi
- Daxili və xarici tarazlığı bərpa etmək sizin əsas məqsədiniz olacaq. İctimai münasibətlərdə uğurlar sizi gözləyir. Amma öz ehtiyaclarınızı unutmayın. Hər "bəli" bir "özümə yox" olmamalıdır.
Sağlamlıq: Bel və böyrək nahiyəsində narahatlıq mümkündür. Təmiz su qəbulunu artırın.
Maliyyə: Estetik və sənətə dair xərclər gündəmdə ola bilər. İnstinktinizə güvənin.
Əqrəb
- İç dünyanızda fırtınalar qopa bilər. Pluto sizi transformasiyaya dəvət edir. Qorxularla üzləşmək üçün əla zamandır. Bu gün dərinləşin, araşdırın, amma heç nəyi tələsik qərarlaşdırmayın.
Sağlamlıq: Hormonal balans pozula bilər. Dəyişikliklərə qarşı bədəni hazırlayın.
Maliyyə: Köhnə borclar və ya gecikmiş gəlirlər gündəmdə ola bilər. Ayıq olun.
Oxatan
- Sizi uzaqlara çağıran enerjilər var. Səyahət, öyrənmək, macəra arzusundasınız. Lakin bu gün praktik düşünməyə də ehtiyac var. İrəli atıla bilmirsinizsə, bəlkə də durub düşünmək vaxtıdır.
Sağlamlıq: Ayaqlar və bud hissəsində ağrılar ola bilər. Fiziki fəallığı balansda saxlayın.
Maliyyə: Xarici əlaqəli gəlirlər və ya layihələr üçün əlverişli vaxtdır.
Oğlaq
- Daxili məsuliyyət hissiniz güclənir. Ancaq bu gün sərhədləri yumşaltmaq lazımdır. Pluto sizi təkrar-təkrar köhnə yollarla sınağa çəkir. Bəlkə də daha yumşaq yanaşmaq vaxtıdır.
Sağlamlıq: Dəriniz və sümükləriniz həssas ola bilər. Kalsium qəbuluna fikir verin.
Maliyyə: Uzunmüddətli investisiyalar üçün düşünməli gündür. Emosiyaya deyil, təhlilə əsaslanın.
Dolça
- Gözlənilməz hadisələr gündəmə gələ bilər. Uran sizə dəyişikliklər gətirir, lakin siz bu gün məntiqlə deyil, intuisiya ilə hərəkət etsəniz uğur qazanacaqsınız. Qərarların dərinində bir hiss var - onu dinləyin.
Sağlamlıq: Sinir sistemi və qan dövranı zəifləyə bilər. Rahat paltarlar və açıq hava sizə yaxşı təsir edəcək.
Maliyyə: Texnoloji sahələrdə uğurlar mümkündür. Yeni fikir və layihələrə açıq olun.
Balıqlar
- Neptunun retrograd vəziyyəti sizə daxili bir aydınlıq verir. Sizi çaşdıran illüziyalar bir-bir dağılır. Həqiqət yavaş-yavaş ortaya çıxır. Bu gün meditasiya, dua, yaradıcı fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün mükəmməldir.
Sağlamlıq: Ayaqaltı və limfa sistemi zəifləyə bilər. Ayaqlarınızı isti saxlayın.
Maliyyə: İntuisiyanız çox güclüdür - bu gün onu dinləyin və bəzi riskləri dəyərləndirin.
18 avqust, ruhumuzun ən gizli qatlarına işıq salan bir gündür. Planetlərin sükutu və pıçıltısı arasında bir seçiminiz var: ya dəyişmək, ya da köhnə naxışlarda itmək. Göy üzü sizə baxır, bəzən göz qırpır, bəzən xəbərdarlıq edir. Amma ən önəmlisi - o, sizi seyr edir.
Səssiz qalın, dərin nəfəs alın və hiss edin - bu gün kainat sizinlə danışmaq istəyir. Onu eşidin.
