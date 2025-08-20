Bu şəhərin sakinlərinə avtobuslarla bağlı

Naxçıvan Avtomobil Nəqliyyatı Agentliyi yeni elektriklə işləyən avtobuslar sifariş edəcək.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, 20-25 nəfər üçün nəzərdə tutulan sözügedən nəqliyyat vasitəsindən ümumilikdə 20 ədəd alınması planlaşdırılıb.

Nəqliyyat vasitələrinin 2024-2025-ci il istehsallı olması isə əsas şərtlərdəndir.

Belə ki, agentlik artıq bununla bağlı müvafiq işlərə başlayıb.

Eyni zamanda agentlik avtobusların satınalınmasının 4,9 milyon manata başa gələcəyini proqonozlaşdırıb.