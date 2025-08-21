Qarpızı necə düzgün saxlamaq olar?
Şirin, yetişmiş qarpız yayda səbirsizliklə gözlədiyimiz ləzzətlərdən biridir. Lakin çox vaxt sual yaranır: onu necə saxlamaq lazımdır ki, dadı və şirəliliyi itməsin? Xüsusilə 5-7 kq, bəzən 10-12 kq-lıq iri qarpızlar alındıqda, həm çəkisi, həm də tutduğu yer problem yarada bilər.
Bununla bağlı məlumatları təqdim edirik:
Qarpızın xüsusiyyəti
Qarpız "klimakterik olmayan" meyvələrə aiddir, yəni saplaqdan kəsildikdən sonra yetişməyə davam etmir. Adətən tam yetişmiş halda yığılır və mağazaya düşdüyü andan etibarən təravətini itirməyə başlayır. Bu səbəbdən, mümkün qədər gec kəsmək onun şirəliliyini qorumağın əsas yoludur. Qabıq təbii qoruyucu qat rolunu oynayır və meyvə ətinin oksigenlə təmasını azaldır.
Bütöv qarpızın saxlanması
Otaq temperaturunda: 1-2 həftə təravətli qala bilər.
Soyuducuda: Yeri varsa, burada saxlamaq ömrünü bir neçə həftə də uzada bilər.
Kəsilmiş qarpızın saxlanması
Qabığı kəsildikdən sonra qarpız daha tez xarab ola bilər, çünki su tərkibi çox olduğundan hava ilə təmasda mikroblar üçün əlverişli mühit yaranır.
Qaydalar:
Kəsilmiş hissələri dərhal örtüb soyuducuya qoyun.
Kiçik dilimlər və kubiklər: Hava keçirməyən qapaqlı qabda 3-4 günə qədər.
Böyük hissələr (yarım və ya dörddə bir): Süzülmüş tərəfi qida plyonkası və ya mumlu salfetlə bərk bağlamaqla 5-7 günə qədər.
Kəsildikdən sonra belə, qabığını mümkün qədər saxlamaq faydalıdır - hava ilə təması azaldır.
Məsləhət
Qarpızı kəsməzdən əvvəl yaxşıca yuyun bu, bakteriyaların meyvə ətinə keçməsinin qarşısını alır. Əgər çoxlu miqdarda kəsilibsə, artıq hissələri dondurmaq da olar (sonradan smuzi və ya desertlər üçün).
