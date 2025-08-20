https://news.day.az/azerinews/1775105.html Bu rayona yeni prokuror təyin edildi Şəkiyə yeni prokuror təyin edilib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Baş prokuror Kamran Əliyev Əmr imzalayıb.
Əmrə əsasən, Baş Prokurorluğun Dövlət ittihamının müdafiəsi idarəsinin Kassasiya instansiyası məhkəməsində dövlət ittihamının müdafiəsi və analitik təhlil şöbəsinin rəisi - idarə rəisinin müavini Anar Nəsibov Şəki rayon prokuroru vəzifəsinə təyin olunub.
