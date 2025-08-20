https://news.day.az/azerinews/1775109.html Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva “Hacıkənd” istirahət kompleksinin tikintisi ilə tanış olublar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva avqustun 20-də "Hacıkənd" istirahət kompleksinin tikintisi ilə tanış olublar. Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir. Xəbər yenilənəcək
Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva “Hacıkənd” istirahət kompleksinin tikintisi ilə tanış olublar
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva avqustun 20-də "Hacıkənd" istirahət kompleksinin tikintisi ilə tanış olublar.
Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
Xəbər yenilənəcək
