Aeroport yolundakı dəhşətli qəzada ölən Təbrizin

Xəbər verdiyimiz kimi, 4 gün əvvəl Suraxanı rayonu, Aeroport şosesində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Day.Az "Unikal"a istinadla xəbər verir ki, qəza nəticəsində 1 nəfər ölüb, 2-si isə yaralanıb.

Belə ki, avtomobilində texniki nasazlıq yarandığından sürücü 1991-ci il təvəllüdlü Təbriz Güloğlan oğlu Şəfiyev yolun kənarında nasazlığı aradan qaldırmağa çalışıb.

Digər nəqliyyat vasitəsinin nasazlıq yaranan avtomobilə çırpılması nəticəsində sürücü 34 yaşlı T.Şəfiyev həyatını itirib.