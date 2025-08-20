https://news.day.az/azerinews/1775125.html Aeroport yolundakı dəhşətli qəzada ölən Təbrizin FOTOsu Xəbər verdiyimiz kimi, 4 gün əvvəl Suraxanı rayonu, Aeroport şosesində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az "Unikal"a istinadla xəbər verir ki, qəza nəticəsində 1 nəfər ölüb, 2-si isə yaralanıb.
Xəbər verdiyimiz kimi, 4 gün əvvəl Suraxanı rayonu, Aeroport şosesində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az "Unikal"a istinadla xəbər verir ki, qəza nəticəsində 1 nəfər ölüb, 2-si isə yaralanıb.
Belə ki, avtomobilində texniki nasazlıq yarandığından sürücü 1991-ci il təvəllüdlü Təbriz Güloğlan oğlu Şəfiyev yolun kənarında nasazlığı aradan qaldırmağa çalışıb.
Digər nəqliyyat vasitəsinin nasazlıq yaranan avtomobilə çırpılması nəticəsində sürücü 34 yaşlı T.Şəfiyev həyatını itirib.
