https://news.day.az/azerinews/1775145.html Bu ölkə Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin yerli KİV-ləri məlumat yayıb. Məlumata görə, Böyük Britaniya 5 təşkilat və 3 fiziki şəxsə qarşı məhdudiyyətlər tətbiq edərək Rusiya əleyhinə sanksiya siyahısını genişləndirib.
Bu ölkə Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib
Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin yerli KİV-ləri məlumat yayıb.
Məlumata görə, Böyük Britaniya 5 təşkilat və 3 fiziki şəxsə qarşı məhdudiyyətlər tətbiq edərək Rusiya əleyhinə sanksiya siyahısını genişləndirib.
Qeyd edilir ki, Britaniya, rubla bağlı kriptovalyuta üzrə işləyən A7A5 layihəsinin rəhbəri Leonid Şumakova və həmçinin, Rusiya ilə bağlı olan Qırğızıstanın Grinex, Tengricoin və Old Vector şirkətlərinə, Lüksemburqun Altair Holding şirkətinə və "Kapital Bank Mərkəzi Asiya" MMC-yə qarşı sanksiyalar tətbiq edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре