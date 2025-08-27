Kamil Zeynallı gərgin ANLAR yaşadı

Tanınmış idmançı Kamil Zeynallı görüntüsü diqqət çəkib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, fitnes məşqçisi gərgin anlar yaşayıb.

Buna səbəb isə maşınına əl gəzdirmək üçün gətirdiyi servisin xidmətindən narazılığı olub.

Qarşı tərəf Zeynallını sakitləşdirməkdə çətinlik çəkib.

Sözügedən gərgin anları təqdim edirik: