https://news.day.az/azerinews/1776566.html Kamil Zeynallı gərgin ANLAR yaşadı - güclə sakitləşdirdilər - VİDEO Tanınmış idmançı Kamil Zeynallı görüntüsü diqqət çəkib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, fitnes məşqçisi gərgin anlar yaşayıb. Buna səbəb isə maşınına əl gəzdirmək üçün gətirdiyi servisin xidmətindən narazılığı olub. Qarşı tərəf Zeynallını sakitləşdirməkdə çətinlik çəkib. Sözügedən gərgin anları təqdim edirik:
Kamil Zeynallı gərgin ANLAR yaşadı - güclə sakitləşdirdilər - VİDEO
Tanınmış idmançı Kamil Zeynallı görüntüsü diqqət çəkib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, fitnes məşqçisi gərgin anlar yaşayıb.
Buna səbəb isə maşınına əl gəzdirmək üçün gətirdiyi servisin xidmətindən narazılığı olub.
Qarşı tərəf Zeynallını sakitləşdirməkdə çətinlik çəkib.
Sözügedən gərgin anları təqdim edirik:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре