Maşındakı bu düymə ilə benzin sərfiyyatını AZALDIN
Bir çox sürücülər yalnız indi paneldəki "A" işarəli düymənin yanacaq qənaətinə kömək etdiyini öyrəniblər. Bu düymə avtomatik işə salma və dayandırma funksiyasına (Start/Stop) cavabdehdir: avtomobil tam dayandıqda mühərriki müvəqqəti olaraq söndürür və əyləc pedalını buraxdıqda dərhal yenidən işə salır.
Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər izah edirlər ki, bu sistem xüsusilə tıxaclarda və ya işıqforun yaşıl işığını gözləyərkən daha effektivdir, çünki benzin və ya dizel sərfiyyatı adətən ən çox bu hallarda olur. Bu funksiya sayəsində sürücülər təkcə yanacağa qənaət etmir, həm də atmosferə zərərli tullantıların həcmini azaldırlar.
Ekspertlər bildirir ki, müasir avtomobillərin panelləri müxtəlif düymələrlə doludur, lakin məhz bu kiçik funksiya nəzərəçarpacaq fayda verə bilər. Onu istəyə uyğun aktivləşdirmək və ya söndürmək mümkündür. Lakin müntəzəm istifadə gündəlik səfərlərdə yanacaq xərclərini azaltmağa kömək edir.
Mütəxəssislər vurğulayırlar: yanacaq qiymətlərinin artdığı bir dövrdə, hətta kiçik bir düymə də sürücülərə gündəlik xərclərini azaltmağa yardımçı ola bilər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре