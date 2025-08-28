https://news.day.az/azerinews/1776831.html Bakının iki rayonunda qaz kəsiləcək Bakının iki rayonunda qaz kəsiləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" məlumat yayıb. Bildirilib ki, görüləcək təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar 29.08.2025-ci il saat 10:00-dan etibarən Sabunçu və Qaradağ rayonlarının bəzi ərazilərinin qaz təchizatı dayandırılacaq.
