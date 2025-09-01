https://news.day.az/azerinews/1777603.html Bakıda "dəlixana"da meyit tapıldı Bakıda xəstəxanada meyit tapılıb. Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Maştağa qəsəbəsində yerləşən 1 nömrəli Respublika Psixiatriya Xəstəxanasında qeydə alınıb. Orada müalicə alan, 2009-cu il təvəllüdlü Cahangirov İmaməli Elxan oğlunun meyiti palatada aşkar edilib. Hadisənin motivi prokurorluq tərəfindən araşdırılır.
