Bakıda "dəlixana"da meyit tapıldı

Bakıda xəstəxanada meyit tapılıb.

Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Maştağa qəsəbəsində yerləşən 1 nömrəli Respublika Psixiatriya Xəstəxanasında qeydə alınıb. 

Orada müalicə alan, 2009-cu il təvəllüdlü Cahangirov İmaməli Elxan oğlunun meyiti palatada aşkar edilib. 

Hadisənin motivi prokurorluq tərəfindən araşdırılır. 