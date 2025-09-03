İnvestisiya şirkətlərinin yanvar-avqust ayları üzrə dövriyyələrinə görə

Bu ilin yanvar-avqust ayları üzrə Bakı Fond Birjasında (BFB) ticarət olunan bazarlar üzrə birja üzvlərinin dövriyyələri məlum olub.

Day.AzBFB-yə istinadən xəbər verir ki, dövr ərzində ən çox dövriyyəsi olan şirkət "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC olub (28,4 milyard manat).

Siyahıda ikinci pillədə 24 milyard manat dövriyyə ilə "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC, üçüncü yerdə isə 3,5 milyard manat dövriyyə ilə "CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC qərarlaşıb.

 

Qeyd edək ki, BFB-nin daxili qaydalarına əsasən üzvlərin renkinqi aylıq hesablanır və hər növbəti ayın əvvəlində elan olunur. Renkinq repo əməliyyatları, dövlət və korporativ qiymətli kağızlar bazarı üzrə manatla hesablanır.

Aşağıdakı cədvəldə investisiya şirkətlərinin yanvar-iyul ayları üzrə dövriyyələrinin həcmi göstərilib:

Rank Adı Dövriyyə (manatla) Əməliyyatların sayı
1 "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC 28,391,321,734.00 5669
2 "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC 23,978,267,440.00 17242
3 "CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC 3,484,528,735.00 1832
4 "Assist Finance İnvestisiya şirkəti" ASC 3,082,856,211.00 1272
5 "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC 1,853,613,568.00 112
6 "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC 1,640,747,630.00 1066
7 "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC 1,453,543,532.00 5459
8 "Capital Partners İnvestisiya Şirkəti" QSC 917,018,444.00 1160
9 "Troni İnvestisiya Şirkəti" QSC 529,487,091.00 4325
10 "CFI Financial İnvestisiya Şirkəti" QSC 199,297,176.00 84
11 "İNNO Kapital İnvestisiya Şirkəti" ASC 183,979,967.00 912
12 "MFX Trading İnvestisiya Şirkəti" ASC 148,514,416.00 53
 