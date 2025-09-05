https://news.day.az/azerinews/1778119.html Avropada ən populyar 10 maşın modeli 2025-ci ilin iyul ayı nəticələrinə görə Avropada ən populyar 10 avtomobil məlum olub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Avro bazarında lider "Dacia Sandero" heçbek modeli olub və iyul ayında 21 min ədəd satılıb. İkinci sırada Volkswagen T-Roc (20,7 min ədəd), üçüncü isə Toyota Yaris Cross (17 min ədəd) yer alıb.
Avropada ən populyar 10 maşın modeli
2025-ci ilin iyul ayı nəticələrinə görə Avropada ən populyar 10 avtomobil məlum olub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Avro bazarında lider "Dacia Sandero" heçbek modeli olub və iyul ayında 21 min ədəd satılıb. İkinci sırada Volkswagen T-Roc (20,7 min ədəd), üçüncü isə Toyota Yaris Cross (17 min ədəd) yer alıb.
Top-10-luq siyahısına aşağıdakı avtomobillər daxildir:
Volkswagen Tiguan krossoveri - 16,2 min ədəd
Volkswagen Golf - 15,6 min ədəd
Skoda Octavia - 15,3 min ədəd
Kia Sportage - 15 min ədəd
Dacia Duster - 14,8 min ədəd
Renault Clio - 14,3 min ədəd
Opel Corsa - 14 min ədəd
