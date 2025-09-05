Dərs saatı az olan müəllimlər üçün fürsət

Abşeron-Xızı Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan ümumtəhsil məktəblərində  və Qarabağ və Şərqi Zəngəzur RTİ-nin Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonunda yerləşən məktəblərində çalışan, dərs saatı az olan müəllimlər tədris ili ərzində yaranan vakant dərs saatlarını əvəzçilik qaydasında tədris etmək üçün bu hiperlinkdə 7 sentyabr saat 23:00-dək qeydiyyatdan keçə bilərlər: 

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Abşeron-Xızı Regional Təhsil İdarəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, qeydiyyatdan keçmiş müəllimlər tədris ili ərzində yaranmış vakansiyalar üzrə əvəzçilik qaydasında dərs saatı ilə təmin ediləcəkdir.