Xalq artisti qalmaqallı olduğu müğənninin oğlunun toyunda - VİDEO
Xəbər verdiyimiz kimi, müğənni Nadir Qafarzadənin oğlunun toyu baş tutub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, məclisin qonaqları sırasında Xalq artisti Faiq Ağayev də olub. O, bir zamanlar qalmaqallı olduğu həmkarını oğlunun toyunda yalnız buraxmayıb.
Səhnəyə çıxan "Qızıl şlyager"i Qafarzadə əlində çiçəklərlə qarşılayıb.
Həmin görüntünü təqdim edirik:
