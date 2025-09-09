Bu il Azərbaycan vasitəsilə Çinə 450 blok qatarın göndərilməsi planlaşdırılır
Azərbaycan vasitəsilə Çinə ortamüddətli perspektivdə illik 1000 blok qatarın göndərilməsi planlaşdırılır.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin Nəqliyyat siyasəti şöbəsinin müdiri Fariz Əliyev Avropa Dəmiryol Ekspres marşrutunun 5 illiyi və Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutundan keçən 237-ci qatarın (Yivu - Bakı) qarşılanma mərasimi çərçivəsində keçirilən tədbirdə deyib.
O bildirib ki, Azərbaycanla Çin arasında əlaqələr tarixi köklərə dayanır: "Azərbaycanın İpək Yolu kimi strateji marşrutun üzərində yerləşməsi iki ölkə arasında ticarət, iqtisadi, mədəni, siyasi münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsinə münbit zəmin yaradıb. Son bir neçə ildə Azərbaycanla Çin arasında əməkdaşlıq strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə qalxıb, mühüm keyfiyyət və kəmiyyət parametrləri qazanıb. Azərbaycanın Şərqlə Qərb, Şimalla Cənub arasında strateji mövqedə yerləşməsi onun regional, qlobal əməkdaşlığın mühüm həlqəsinə çevirib. Azərbaycan qitələrarası nəqliyyat və ticarət bağlantılarının mühüm tərkib hissəsinə çevrilib".
F. Əliyev vurğulayıb ki, bu il Azərbaycan vasitəsilə Çinə 450 blok qatarın göndərilməsi planlaşdırılır: "Ortamüddətli perspektivdə bu göstəricinin illik 1000 blok qatara çatdırılması gözlənilir. İnanırıq ki, iki ölkə arasında qarşılıqlı səylər sayəsində bu rəqəm daha da artacaq".
