https://news.day.az/azerinews/1779208.html Naxçıvanla dəhlizin qurulması hədəfə yaxınlaşmağın növbəti addımıdır – Fazil Mustafa Vaşinqton görüşü Ermənistan rəsmilərinin Azərbaycan torpaqları hesabına böyümək istəyini yerlə yeksan etdi.
Day.Az xəbər verir ki, Milli Məclisin İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsinin sədri Fazil Mustafa parlamentin növbədənkənar sessiyası çərçivəsində keçirilən "Vaşinqton razılaşmaları: sülh diplomatiyasının və müdrik liderliyin təntənəsi" mövzusunda xüsusi iclasında çıxışı zamanı deyib.
Komitə sədri vurğulayıb ki, hazırda qarşıdakı ən böyük hədəf bütöv Azərbaycana yetişməkdir:
"Artıq Naxçıvanla dəhlizin qurulması bu hədəfə yaxınlaşmağın növbəti addımıdır", - deyə o qeyd edib.
