"Eşref Rüya"ya bu aktyorlar qatılacaq "Eşref Rüya" serialına yeni simalar qatılıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Muttalip Müjdeci və Galip Erdal serialda yer alacaq. Onlar kapitan və qəssab rollarını canlandıracaqlar. Qeyd edək ki, serialın əsas rollarını isə Çağatay Ulusoy və Demet Özdemir ifa edir.
