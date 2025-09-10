Sənəd qəbulunun müddəti uzadıldı

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən musiqi, incəsənət məktəb və mərkəzlərinə I və VIII siniflər üzrə qəbul imtahanlarının nəticələri ilə bağlı sənədlərin qəbulu və qeydiyyat müddəti 12 sentyabr saat 18:00-dək uzadılıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Mədəniyyət Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, namizədlər tələb olunan sənədləri "MyCulture" şəxsi kabineti üzərindən sistemə yükləməklə qəbulunu təsdiqləyə bilərlər.