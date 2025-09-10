Torpaq sürüşməsi və daşqın Balidə həyatı iflic etdi - VİDEO
İndoneziyanın məşhur turizm mərkəzi Balidə güclü leysan yağışları nəticəsində ciddi daşqınlar baş verib.
Day.Az Milli.Az-a istinadla xəbər verir ki, ən çox zərər çəkən ərazi Qərbi Denpasar olub. Burada müəssisələr fəaliyyətini dayandırıb, infrastruktura ağır ziyan dəyib. Bancar Dədəkən bölgəsində güclü axın avtomobilləri və motosikletləri aparıb, park ərazisinə zərər vurub.
Daşqınlar təkcə Denpasarla məhdudlaşmayıb. Karanqasemdə torpaq sürüşmələri bir neçə yaşayış məntəqəsinə girişi bağlayıb, evakuasiya və yardım işlərini çətinləşdirib.
Balinin digər bölgələrində vəziyyət daha ağırdır - burada suyun hündürlüyü 2-3 metrə çatıb.
Daşqınların yaratdığı böyük dağıntılara baxmayaraq, hələlik insan tələfatı barədə məlumat verilməyib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре